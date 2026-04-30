Лукашенко потребовал прекратить «бешеную стройку жилья» в Минске

Лукашенко сказал, что нужно прекратить в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля потребовал прекратить «бешеную стройку жилья» в Минске. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства требует прекратить отток населения из регионов в белорусскую столицу и областные центры. По его словам, подобное необходимо прекратить раз и навсегда.

Также Александр Лукашенко отреагировал на большие объемы строительства жилья в Минске.

— Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал, какой важнейший экзамен не сдала половина глав райисполкомов Беларуси.

Кстати, Минск построит в разы меньше всего арендного жилья из регионов Беларуси в 2026.

Тем временем Минстройархитектуры сказало о сокращении очереди на жилье, и кто получает приоритет при его распределении.

