Лукашенко потребовал прекратить «бешеную стройку жилья» в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля потребовал прекратить «бешеную стройку жилья» в Минске. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства требует прекратить отток населения из регионов в белорусскую столицу и областные центры. По его словам, подобное необходимо прекратить раз и навсегда.
Также Александр Лукашенко отреагировал на большие объемы строительства жилья в Минске.
— Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, — подчеркнул президент Беларуси.
