Сергей Кожевников будет исполнять обязанности мэра Уфы

Сергей Кожевников родился в Уфе в 1975 году. Он окончил Уфимский энергетический техникум и Московский институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 15 лет он проработал в Уфимском моторостроительном производственном объединении, начинал электромонтером и закончил начальником цеха. С 2015-го по 2022 год господин Кожевников возглавлял администрацию Калининского района, с 2022 года работает в мэрии Уфы.