Лукашенко заявил о проверке на профпригодность для чиновников в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля заявил о проверке на профпригодность для чиновников республики. Подробности сообщает БелТА.
По словам главы Беларуси, для чиновников 2026 год является железным годом проверки на профпригодность.
— Не дай бог вы не решите вопрос с падежом скота, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент, говоря о недопустимости падежа скота в стране, привел пример, с которым столкнулся во время большой командировки в Гомельскую область. В Рогачевском районе руководитель одного из хозяйств намеревался скрыть факты падежа молодняка крупного рогатого скота.
— Видел фотографию Герасимова (председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. — Ред.): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята, — отмечал глава государства.
Председатель Комитета государственного контроля уточнил, что руководить указанного хозяйства находится в СИЗО.
— В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие, — заявил Лукашенко.
Также президент Беларуси сказал о фото, от которых сойдут с ума журналисты — особенно городские.
Ранее Александр Лукашенко предупредил, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме.