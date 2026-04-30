Лукашенко заявил о проверке на профпригодность для чиновников в Беларуси

Лукашенко раскрыл, решение какой проблемы будет для чиновников проверкой на профпригодность.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля заявил о проверке на профпригодность для чиновников республики. Подробности сообщает БелТА.

По словам главы Беларуси, для чиновников 2026 год является железным годом проверки на профпригодность.

— Не дай бог вы не решите вопрос с падежом скота, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент, говоря о недопустимости падежа скота в стране, привел пример, с которым столкнулся во время большой командировки в Гомельскую область. В Рогачевском районе руководитель одного из хозяйств намеревался скрыть факты падежа молодняка крупного рогатого скота.

— Видел фотографию Герасимова (председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. — Ред.): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята, — отмечал глава государства.

Председатель Комитета государственного контроля уточнил, что руководить указанного хозяйства находится в СИЗО.

— В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие, — заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси сказал о фото, от которых сойдут с ума журналисты — особенно городские.

Ранее Александр Лукашенко предупредил, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме.

