Токаев обсудил с Лавровым визит Путина в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Президент подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, запланированному на конец мая текущего года. Глава государства отметил, что в Астане придают серьезное значение данному событию.

«Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран», — сказал Президент.

Сергей Лавров проинформировал главу государства о ходе подготовки визита и отметил, что все ключевые вопросы многопланового сотрудничества Казахстана и России обстоятельно прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

