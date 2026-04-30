Токаев обсудил с Лавровым визит Путина в Казахстан

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Президент подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, запланированному на конец мая текущего года. Глава государства отметил, что в Астане придают серьезное значение данному событию.