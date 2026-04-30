Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко продлил субботники в Омске и области на месяц

Губернатор Омской области Виталий Хоценко продлил сроки проведения месячника по благоустройству в регионе до 1 июня 2026 года. Об этом в четверг, 30 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Виталий Хоценко регулярно объезжает улицы областного центра, с рабочим визитом посещает муниципальные районы и убежден, что санитарная очистка территорий должна быть продолжена. В работу по наведению порядка следует включиться органам власти, предприятиям, организациям и жителям», — говорится в сообщении.

Отметим, по случаю раннего таяния снега в 2026 году месячник чистоты в Омской области начался 6 апреля. Нынешним распоряжением внесены изменения в план мероприятий, предусматривающий конкретные сроки выполнения ключевых работ. Так, ремонт и покраска заборов теперь должны быть завершены до 24 мая, ликвидация несанкционированных свалок — до 28 мая, восстановление территорий после разрытий и аварийных работ — до 30 мая.

Ежегодно в рамках месячника осуществляется уборка придомовых территорий, приводятся в порядок дворы, скверы, парки, кладбища и мемориальные комплексы. Особое внимание уделяется озеленению — высаживаются новые деревья и кустарники. Согласно данным мэрии Омска, за месяц в городе вывезено более 15 тысяч кубометров мусора.

В день Всероссийского субботника в работах по благоустройству и санитарной очистке территории города приняли участие 55,3 тысячи человек, в день городского субботника — 60 тысяч человек. Ежедневно привлекается около 400 единиц техники. Приведены в порядок 40 мемориальных объектов, расположенных на территории города. Попутно проводится аварийно-восстановительный ремонт дорог. В списке — более 500 улиц.