Хоценко продлил субботники в Омске и области на месяц

«Виталий Хоценко регулярно объезжает улицы областного центра, с рабочим визитом посещает муниципальные районы и убежден, что санитарная очистка территорий должна быть продолжена. В работу по наведению порядка следует включиться органам власти, предприятиям, организациям и жителям», — говорится в сообщении.
Отметим, по случаю раннего таяния снега в 2026 году месячник чистоты в Омской области начался 6 апреля. Нынешним распоряжением внесены изменения в план мероприятий, предусматривающий конкретные сроки выполнения ключевых работ. Так, ремонт и покраска заборов теперь должны быть завершены до 24 мая, ликвидация несанкционированных свалок — до 28 мая, восстановление территорий после разрытий и аварийных работ — до 30 мая.
Ежегодно в рамках месячника осуществляется уборка придомовых территорий, приводятся в порядок дворы, скверы, парки, кладбища и мемориальные комплексы. Особое внимание уделяется озеленению — высаживаются новые деревья и кустарники. Согласно данным мэрии Омска, за месяц в городе вывезено более 15 тысяч кубометров мусора.
В день Всероссийского субботника в работах по благоустройству и санитарной очистке территории города приняли участие 55,3 тысячи человек, в день городского субботника — 60 тысяч человек. Ежедневно привлекается около 400 единиц техники. Приведены в порядок 40 мемориальных объектов, расположенных на территории города. Попутно проводится аварийно-восстановительный ремонт дорог. В списке — более 500 улиц.