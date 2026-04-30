Визит Путина в Астану будет ключевым событием года, заявил Токаев

АЛМА-АТА, 30 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что визит президента России Владимира Путина в конце мая в Астану станет ключевым событием двусторонней повестки текущего года.
Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с официальным визитом в Казахстане, где уже провел встречу с министром иностранных дел республики Ермеком Кошербаевым.
Президент России в феврале в телефонном разговоре с главой Казахстана подтвердил участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане.