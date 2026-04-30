Визит Путина в Астану будет ключевым событием года, заявил Токаев

Токаев: визит Путина в Астану в мае станет ключевым событием года.

Источник: © РИА Новости

АЛМА-АТА, 30 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что визит президента России Владимира Путина в конце мая в Астану станет ключевым событием двусторонней повестки текущего года.

Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран.

сказал Токаев

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с официальным визитом в Казахстане, где уже провел встречу с министром иностранных дел республики Ермеком Кошербаевым.

Президент России в феврале в телефонном разговоре с главой Казахстана подтвердил участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше