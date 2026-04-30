Лукашенко поговорил по телефону c президентом Ирана Пезешкианом

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Беседа состоялась по инициативе иранского президента, говорится в сообщении.
«Масуд Пезешкиан проинформировал главу белорусского государства о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами Америки», — говорится в сообщении.
Оба собеседника сошлись во мнении, что ключевым препятствием на пути к выработке мирных соглашений является дефицит доверия между сторонами.
Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.
Иранский лидер выразил благодарность белорусскому президенту за его принципиальную и последовательную позицию по обсуждаемым вопросам.