Лукашенко поговорил по телефону c президентом Ирана Пезешкианом

По словам Лукашенко, белорусская сторона заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Беседа состоялась по инициативе иранского президента, говорится в сообщении.

«Масуд Пезешкиан проинформировал главу белорусского государства о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами Америки», — говорится в сообщении.

Оба собеседника сошлись во мнении, что ключевым препятствием на пути к выработке мирных соглашений является дефицит доверия между сторонами.

Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.

Иранский лидер выразил благодарность белорусскому президенту за его принципиальную и последовательную позицию по обсуждаемым вопросам.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше