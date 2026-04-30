Токаев поздравил короля Швеции с 80-летием

Сегодня, 30 апреля 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с 80-летием, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По данным пресс-службы Акорды, в своем поздравительном послании Токаев отметил, что под мудрым руководством короля Швеция продолжает играть важную роль на европейской и мировой арене.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит прочные узы дружбы и взаимопонимания между двумя народами и рассчитывает на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества со Швецией.

Также Токаев пожелал королю Карлу XVI Густаву успехов в его неустанных усилиях во благо своей страны, а также процветания и благополучия дружественному народу Швеции.

Ранее Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время приветствия глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

