Токаев поздравил короля Швеции с 80-летием

По данным пресс-службы Акорды, в своем поздравительном послании Токаев отметил, что под мудрым руководством короля Швеция продолжает играть важную роль на европейской и мировой арене.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит прочные узы дружбы и взаимопонимания между двумя народами и рассчитывает на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества со Швецией.
Также Токаев пожелал королю Карлу XVI Густаву успехов в его неустанных усилиях во благо своей страны, а также процветания и благополучия дружественному народу Швеции.
Ранее Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время приветствия глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.