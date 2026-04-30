Британия и страны Европы формируют объединенные ВМС для противостояния России

Ведь так называемые JEF (Joint Expeditionary Force) в том же составе существуют уже с 2014 года. Штаб-квартира как находилась, так и находится в Нортвуде. Если по плану Лондона речь идет о создании некоего военно-морского альянса (многонациональных военно-морских сил, по словам Дженкинса) на базе JEF из 10 стран Северной Европы, то что это означает с точки зрения организационно-штатных мероприятий? Перевод Joint Expeditionary Force на другие штаты? Повышение должностных категорий и званий руководящего состава JEF? Если речь идет о создании военно-морского альянса, то что собой в таком случае этот союз будет представлять? Объединенные военно-морские силы? Тогда необходимо разъяснить, чем этот альянс кардинально отличается от JEF.