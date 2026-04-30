Лукашенко обсудил с президентом Ирана, что мешает урегулированию конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил, что мешает урегулированию конфликта. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Масуд Пезешкиан проинформировал Александра Лукашенко про ситуацию, складывающуюся в регионе Персидского залива. Кроме того, он сказал о позиции Тегерана на переговорах с США.
«Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия», — сказано в сообщении.
Президент Беларуси заявил о заинтересованности республики в скорейшем урегулировании конфликта. Президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за его принципиальную и последовательную позицию.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, какой вопрос нельзя забывать во время конфликта с Ираном.
Тем временем Лукашенко сказал, что США показали свою уязвимость в Иране, и с китайцами они не справятся.