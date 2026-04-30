Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обсудил с президентом Ирана, что мешает урегулированию конфликта

Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Ирана — что обсуждалось.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил, что мешает урегулированию конфликта. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Масуд Пезешкиан проинформировал Александра Лукашенко про ситуацию, складывающуюся в регионе Персидского залива. Кроме того, он сказал о позиции Тегерана на переговорах с США.

«Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия», — сказано в сообщении.

Президент Беларуси заявил о заинтересованности республики в скорейшем урегулировании конфликта. Президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за его принципиальную и последовательную позицию.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, какой вопрос нельзя забывать во время конфликта с Ираном.

Тем временем Лукашенко сказал, что США показали свою уязвимость в Иране, и с китайцами они не справятся.

