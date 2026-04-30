В Госдуме назвали вступление Украины в ЕС призрачной целью

Россия никогда не выступала против вступления Украины в Европейский союз, поскольку это сугубо экономическое объединение. Такое заявление сделал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий отметил, что внутри ЕС действуют рыночные механизмы, которые демонстрируют реальное положение дел. И украинская продукция, по его словам, оказалась бы в заведомо проигрышной ситуации относительно польских или немецких аналогов. Особенно остро этот вопрос встал бы, если бы Киев включили в объединение на условиях Брюсселя — «без права голоса, а значит, без возможности запустить свою волосатую лапу в общую европейскую казну».

При этом депутат убежден, что Украина не сможет попасть в ЕС даже на таких условиях. Собеседник «Ленты.ру» назвал эту цель призрачной целью, миражом. По мнению Журавлева, еврокомиссары специально заверяют Киев, что включение в Евросоюз — реальная перспектива, чтобы заставить его воевать против Москвы.

«Принимать Украину куда-либо никто никогда и не собирался», — подытожил Журавлев.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разрабатывают для Украины план «ускоренной постепенной интеграции». Предполагается, что этот механизм позволит Киеву получить часть преимуществ членства в блоке еще до официального вступления.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше