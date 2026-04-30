Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему Зеленский нагнетает обстановку к 9 Мая

Президент Украины Владимир Зеленский уходит от прямого ответа на предложение о перемирии на 9 Мая. Такое поведение полностью соответствует его принципам, заявил политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Зеленский сообщил, что Киев намерен согласовать с США инициативу Владимира Путина о временном прекращении огня в День Победы.

«Если Зеленский как глава террористического режима даст прямой ответ на этот вопрос, он сыграет против своей логики. Логика террора — держать в страхе тех, против кого он осуществляется», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Асафов пояснил, что украинский лидер намеренно создает двусмысленность: вместо того чтобы снижать уровень угрозы, он, наоборот, нагнетает обстановку. По словам политолога, главная задача главы киевского режима — «создавать террористическую опасность для России во всех направлениях».

Политолог также обратил внимание на ранее звучавшие из Киева заявления. Так, украинская сторона угрожала, что 9 Мая может стать поводом для усиления террористических атак.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что для введения временного перемирия в зоне СВО не требуется реакции Киева. Такое решение принял глава российского государства.