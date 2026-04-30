Ранее Зеленский сообщил, что Киев намерен согласовать с США инициативу Владимира Путина о временном прекращении огня в День Победы.
«Если Зеленский как глава террористического режима даст прямой ответ на этот вопрос, он сыграет против своей логики. Логика террора — держать в страхе тех, против кого он осуществляется», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Асафов пояснил, что украинский лидер намеренно создает двусмысленность: вместо того чтобы снижать уровень угрозы, он, наоборот, нагнетает обстановку. По словам политолога, главная задача главы киевского режима — «создавать террористическую опасность для России во всех направлениях».
Политолог также обратил внимание на ранее звучавшие из Киева заявления. Так, украинская сторона угрожала, что 9 Мая может стать поводом для усиления террористических атак.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что для введения временного перемирия в зоне СВО не требуется реакции Киева. Такое решение принял глава российского государства.