Greenwich Time: верховный лидер Ирана обратился к нации в честь Дня Персидского залива

Согласно американскому изданию Greenwich Time, послание аятоллы, приуроченное ко Дню Персидского залива, было зачитано ведущим государственного телевидения Ирана. Он традиционно назвал Америку «великим (большим) сатаной» — прозвище, данное иранскими лидерами Соединенным Штатам со времен Исламской революции 1979 года.
Хаменеи пообещал, что Иран будет защищать свой ядерный и ракетный потенциал как национальное достояние, а единственное место американцев в Персидском заливе — «на дне его вод».
С божьей помощью и силой светлое будущее региона Персидского залива будет будущим без Америки… Иностранцам, которые приезжают за тысячи километров, чтобы действовать с жадностью и злобой, нет места в этом мире, кроме как на дне вод Персидского залива.
Издание напоминает, что в условиях хрупкого перемирия США и Иран зашли в тупик из-за блокады Ормузского пролива. США хотят помешать Ирану продавать нефть, лишив его важнейших доходов, а также создать ситуацию, когда Тегерану придется прекратить ее добычу из-за отсутствия доступных хранилищ.
Кроме того, Иран предложил отложить переговоры по своей ядерной программе на более поздний срок, что оказалось неприемлемым для США. В сегодняшнем заявлении Хаменеи дал понять, что Тегеран не оставит без внимания свои ядерную программу и программу создания баллистических ракет.
Девяносто миллионов… иранцев внутри страны и за ее пределами рассматривают… промышленный и технологический потенциал Ирана — от нанотехнологий и биотехнологий до ядерного и ракетного потенциала — как национальное достояние и будут защищать его так же, как они защищают воды, сушу и воздушное пространство страны.
Кроме того, Хаменеи намекнул, что Ормузский пролив останется закрытым и Иран сохранит контроль над ним: «Иран, выражая практическую благодарность за благословение осуществлять контроль над Ормузским проливом, сделает регион Персидского залива безопасным и положит конец злоупотреблениям врага на этом водном пути».
Он добавил, что новые нормы управления Ормузским проливом пойдут на благо всех стран региона. Но, как отмечает издание, многие страны считают пролив международным водным путем и выступают против взимания платы за проход по нему. Арабские страны Персидского залива, в частности ОАЭ, осудили контроль Ирана над Ормузом, назвав его «пиратством».