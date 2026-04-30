КСИР предостерег США от новых атак на Иран

Иран ответит полномасштабными ударами на атаки США, даже если те будут непродолжительными, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, передает иранский телеканал SNN.

Источник: РБК

«Мы ответим на операции противника длительными и продолжительными болезненными ударами, даже если они будут краткосрочными. Мы видели конец ваших баз в регионе, и также увидим конец ваших кораблей», — заявил Мусави.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил о разработке Центральным командованием США (CENTCOM) плана «короткой и мощной» волны ударов по Ирану. По информации источников, Вашингтон рассчитывает, что это вернет Тегеран за стол переговоров и заставит Иран проявить бóльшую гибкость в ядерном вопросе.

Другой план, который может быть представлен Центральным командованием президенту США Дональду Трампу, предусматривает захват части Ормузского пролива с целью восстановления движения коммерческих судов — для этого, вероятно, потребуется участие сухопутных войск, отметил собеседник Axios. Также, по его словам, рассматривается операция спецназа в отношении иранских запасов высокообогащенного урана.

