КСИР предостерег США от новых атак на Иран

«Мы ответим на операции противника длительными и продолжительными болезненными ударами, даже если они будут краткосрочными. Мы видели конец ваших баз в регионе, и также увидим конец ваших кораблей», — заявил Мусави.
Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил о разработке Центральным командованием США (CENTCOM) плана «короткой и мощной» волны ударов по Ирану. По информации источников, Вашингтон рассчитывает, что это вернет Тегеран за стол переговоров и заставит Иран проявить бóльшую гибкость в ядерном вопросе.
Другой план, который может быть представлен Центральным командованием президенту США Дональду Трампу, предусматривает захват части Ормузского пролива с целью восстановления движения коммерческих судов — для этого, вероятно, потребуется участие сухопутных войск, отметил собеседник Axios. Также, по его словам, рассматривается операция спецназа в отношении иранских запасов высокообогащенного урана.