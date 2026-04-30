«В этом разговоре [между Путиным и Трампом] российская сторона очень правильно и верно расставила все акценты. То, что мы предложили недолгое перемирие на День Победы, уже после того, как было пасхальное, показывает, что, во-первых, инициатива находится на стороне России. Поэтому мы не опасаемся, что в условиях прекращения огня ВС РФ начнут терять какие-то позиции или будут проигрывать на поле боя, поскольку этого не будет. И в очередной раз подчеркиваем, что именно РФ сейчас побеждает Украину», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Дудаков обратил внимание, что Россия высказала критику в адрес американской администрации, указав на их неспособность влиять на украинских лоббистов. Он подчеркнул, что западная партия войны не сможет добиться переговоров с Россией на равных условиях, включая вывод войск из Донбасса и демилитаризацию.
По мнению политолога, успехи российских Вооруженных Сил в украинском конфликте должны заставить американскую администрацию приблизиться к России для решения кризиса. В противном случае дипломатическое урегулирование может быть невозможным.
Издание AntiDiplomatico утверждает, что Путин и Трамп отправили четкий сигнал Зеленскому и миру, критикуя его за затягивание конфликта.