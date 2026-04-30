Лукашенко сказал, кого в Беларуси надо брать в наручники и давить нещадно

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля сказал, кого в Беларуси надо брать в наручники и давить нещадно. Подробности сообщает пресс-служба главы республики.
Александр Лукашенко заявил, что в наручники нужно брать тех, кто этого заслуживает. К примеру, если в милиции есть информация о том или ином нарушении. Президент в пример привел работу правоохранителей в США, где нарушителей задерживают как раз в результате получения оперативной информации, а не собирают огромное множество фактов для предъявления обвинения.
— Если такой информации нет, не надо кованым сапогом стучать в дверь человеку. Ни в коем случае, — заявил глава Беларуси.
По словам президента, нещадно давить следует на «мздоимцев, проходимцев, жуликов и тех, кто хочет разрушить страну». Он заметил, что в Беларуси ходить и загребать гребенкой всех, кого нужно и кого не нужно, нельзя ни в коем случае.
