Лукашенко сказал, кого в Беларуси надо брать в наручники и давить нещадно

Лукашенко раскрыл, кого в Беларуси нужно брать в наручники.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля сказал, кого в Беларуси надо брать в наручники и давить нещадно. Подробности сообщает пресс-служба главы республики.

Александр Лукашенко заявил, что в наручники нужно брать тех, кто этого заслуживает. К примеру, если в милиции есть информация о том или ином нарушении. Президент в пример привел работу правоохранителей в США, где нарушителей задерживают как раз в результате получения оперативной информации, а не собирают огромное множество фактов для предъявления обвинения.

— Если такой информации нет, не надо кованым сапогом стучать в дверь человеку. Ни в коем случае, — заявил глава Беларуси.

По словам президента, нещадно давить следует на «мздоимцев, проходимцев, жуликов и тех, кто хочет разрушить страну». Он заметил, что в Беларуси ходить и загребать гребенкой всех, кого нужно и кого не нужно, нельзя ни в коем случае.

Ранее Александр Лукашенко сказал Госконтролю о красных линиях в отношении к белорусам.

Тем временем Лукашенко потребовал прекратить «бешеную стройку жилья» в Минске.

Также президент заявил о проверке на профпригодность для чиновников в Беларуси.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше