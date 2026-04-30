Bloomberg: Мадьяр требует расширения прав украинских венгров для одобрения заявки Киева на вступление в ЕС

По данным Bloomberg, Мадьяр поднял этот вопрос на вчерашней встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Условия Мадьяра во многом повторяют список из 11 требований, выдвинутых Киеву в 2024 году уходящим в отставку премьер-министром Виктором Орбаном. Среди прочего они касаются прав венгерского меньшинства на Украине и доступа к образованию на венгерском языке.
Мадьяр назвал встречу с Коштой «полезной и конструктивной». Но осведомленные источники рассказали Bloomberg, что настроение после нее было менее позитивным, чем после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в среду.
В Брюсселе хотят, чтобы зашедший в тупик процесс продвинулся в ближайшие недели. На саммите на Кипре на прошлой неделе лидеры ЕС дали понять, что для Украины созданы «предварительные условия» для начала первого этапа процесса.
Ранее Мадьяр написал в блоге на платформе X: «Для Украины пришло время положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет». По его словам, проживающие там этнические венгры должны «восстановить все свои культурные, языковые, административные права и права на получение высшего образования, чтобы они могли вновь стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины».
Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской общины на Украине ограничены, хотя Киев неоднократно отрицал это утверждение.