Эксперт отметил, что единого коллективного Запада больше не существует — сейчас на глазах формируются новые альянсы, а между Вашингтоном и Брюсселем нарастает противостояние. Мезюхо подчеркнул, что США регулярно указывают Лондону его место. Из-за этого любые попытки обобщить действия Запада не выдерживают критики со стороны экспертов.
«Европа, напротив, стратегически реализует курс фактически военной экономики и готовится к глобальному конфликту с Россией. Местные предприятия загружаются оборонными заказами, в военно-промышленный комплекс вливаются огромные деньги, на правовом уровне прорабатываются вопросы переброски войск в обход Шенгенской зоны», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
В то же время, как указал специалист, среди европейских политиков появляется все больше тех, кто говорит о необходимости восстановления контактов с Россией и президентом Владимиром Путиным. Эта тенденция хоть и несмелая, но ощутимая, отмечает он.
По мнению политолога, против диалога с Москвой выступает старая политическая элита Запада, которая способствовала тому, что в Румынии отказались от выборов, и оказывала давление на уходящего главу венгерского правительства Виктора Орбана за то, что он выстраивал экономическое сотрудничество с Кремлем.
Мезюхо считает, что число политиков, выступающих за возобновление диалога с Российской Федерацией, в целом на Западе будет увеличиваться.
Ранее издание Politico рассказало о негативной реакции Евросоюза на заявление премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру. Политик согласился с тем, что российского президента Владимира Путина следует пригласить на саммит G20 в США.