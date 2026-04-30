Политолог указал на зарождающийся тренд в отношении ЕС к России

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что пока рано говорить о том, что Запад отказывается от антироссийской политики. По его словам, обобщения в текущей ситуации не работают, а в Европейском союзе (ЕС) происходят сложные процессы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что единого коллективного Запада больше не существует — сейчас на глазах формируются новые альянсы, а между Вашингтоном и Брюсселем нарастает противостояние. Мезюхо подчеркнул, что США регулярно указывают Лондону его место. Из-за этого любые попытки обобщить действия Запада не выдерживают критики со стороны экспертов.

«Европа, напротив, стратегически реализует курс фактически военной экономики и готовится к глобальному конфликту с Россией. Местные предприятия загружаются оборонными заказами, в военно-промышленный комплекс вливаются огромные деньги, на правовом уровне прорабатываются вопросы переброски войск в обход Шенгенской зоны», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

В то же время, как указал специалист, среди европейских политиков появляется все больше тех, кто говорит о необходимости восстановления контактов с Россией и президентом Владимиром Путиным. Эта тенденция хоть и несмелая, но ощутимая, отмечает он.

По мнению политолога, против диалога с Москвой выступает старая политическая элита Запада, которая способствовала тому, что в Румынии отказались от выборов, и оказывала давление на уходящего главу венгерского правительства Виктора Орбана за то, что он выстраивал экономическое сотрудничество с Кремлем.

Мезюхо считает, что число политиков, выступающих за возобновление диалога с Российской Федерацией, в целом на Западе будет увеличиваться.

Ранее издание Politico рассказало о негативной реакции Евросоюза на заявление премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру. Политик согласился с тем, что российского президента Владимира Путина следует пригласить на саммит G20 в США.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше