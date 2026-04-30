Губернатор Травников вручил награды 70 жителям Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивом лично вручили награды. Получили их больше 70 человек. Глава области заметил, что это говорит о переменах в стране, которая возвращается к своим традициям и ценностям, знакомым с детства. По его словам, настоящими героями сегодня считаются те, кто долгие годы незаметно и честно трудится на своем месте, отдавая все силы делу, которому служит.