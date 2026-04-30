Эксперт: сокращение контингента США в ФРГ — шаг к европеизации НАТО

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что администрация США рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории Германии американского контингента, и пообещал принять решение в ближайшем будущем.
По словам Соколова, разногласия Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по иранскому конфликту стали удобным поводом актуализировать тему сокращения американских военных в Германии.
Эксперт считает, что определенная коррекция численности армии США в ФРГ действительно возможна, но сокращение не затронет наиболее важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов.
Данное решение будет соответствовать тренду на «европеизацию» НАТО — усилению присутствия представителей ЕС на руководящих позициях в альянсе.