Эксперт: сокращение контингента США в ФРГ — шаг к европеизации НАТО

Президент США Дональд Трамп неоднократно озвучивал намерение сократить численность американского контингента в ФРГ, в том числе и во время своего первого президентского срока. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Источник: Reuters

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что администрация США рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории Германии американского контингента, и пообещал принять решение в ближайшем будущем.

По словам Соколова, разногласия Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по иранскому конфликту стали удобным поводом актуализировать тему сокращения американских военных в Германии.

Эксперт считает, что определенная коррекция численности армии США в ФРГ действительно возможна, но сокращение не затронет наиболее важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов.

Данное решение будет соответствовать тренду на «европеизацию» НАТО — усилению присутствия представителей ЕС на руководящих позициях в альянсе.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Ранее Мерц заявил об «унижении» Тегераном Вашингтона, предположив, что иранские переговорщики переиграли команду Трампа. По мнению британской газеты The Guardian, такая резка оценка усугубит трансатлантический раскол между США и их союзниками по НАТО.

