Эксперт предупредил о планах Мадьяра вернуть Закарпатье

Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр, который готовится занять пост премьер-министра, готовит почву для возвращения Закарпатья в состав страны. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я полагаю, что Мадьяр потихоньку начнет поднимать вопрос о венграх на Украине с целью решения собственных территориальных интересов. Если Закарпатская область войдет в состав Венгрии, множество украинцев, не венгров, побегут именно туда», — заявил собеседник NEWS.ru.

Перенджиев пояснил, что в таком случае украинцы окажутся на венгерской территории и получат гражданство удобной для них страны. Кроме того, это закроет исторические территориальные вопросы — венгры объединят свои исконные земли.

Эксперт допустил, что после определенного периода лоббирования интересов с трибуны Мадьяр может перейти к освободительной операции, а перед этим он, вероятно, проведет референдум среди жителей Закарпатья.

Перенджиев подчеркнул, что будущий глава венгерского правительства может не просто разделять взгляды действующего премьера Виктора Орбана, а следовать им в более радикальной форме. Поэтому, по словам доцента, Украине не стоит рассчитывать на лояльность со стороны нового руководства Венгрии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Мадьяр намерен добиться расширения прав для венгерского меньшинства на Украине. Он составил список условий для Киева для того, чтобы Венгрия поддержала вступление Украины в состав ЕС.

