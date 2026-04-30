Депутаты нижегородского Заксобрания приняли закон о поддержке соотечественников за рубежом

Главврач городской клинической больницы № 29, Герой Труда России Юлия Гаревская принесла присягу депутата. В этом статусе она будет работать в составе комитетов по экологии и соцвопросам. Также она планирует заняться решением проблемы дефицита врачей; Пятнадцать мастеров и художников получат звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области». Законодательное Cобрание направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить работу над законопроектом об административной ответственности за нарушения ПДД пользователями электросамокатов и электровелосипедов; Депутаты предложили обязать ресурсоснабжающие организации принимать в собственность бесхозяйные объекты водоснабжения, технологически связанные с их сетями. Соответствующая инициатива будет направлена в Госдуму; Проект закона области о поддержке соотечественников за рубежом принят в двух чтениях. Он призван поддержать продвижение русского языка и культуры в дружественных странах.