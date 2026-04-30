Депутаты ЗСНО досрочно прекратили полномочия Александра Парамонова

Он написал заявление о сложении мандата по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 апреля приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Александра Парамонова. Он подал заявление о сложении мандата по собственному желанию, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Парамонов стал депутатом в 2021 году и работал по десятому округу, который охватывает часть Дзержинска. В разное время он входил в состав комитетов по бюджету и налогам, социальным вопросам, транспорту и дорожному хозяйству.

Кроме того, Александр Парамонов известен как бывший директор нижегородского филиала РАНХиГС. В марте 2025 года его задержали по делу о коррупции. По версии следствия, с 2019 года он возглавлял преступную группу, которая за деньги обеспечивала абитуриентам поступление в вуз, студентам — хорошие оценки без посещения занятий и дипломы без реального обучения. Сумма полученных взяток превысила полтора миллиона рублей, которая была разделена между всеми участниками преступной группы.

Кроме того, с февраля 2023 года по март 2025 года Парамонов фиктивно трудоустроил в институт человека, который на деле работал водителем его жены, причинив ущерб на сумму более 3,2 миллиона рублей. За тот же период он незаконно начислял сотрудникам премии, а затем забирал их себе — таким способом он присвоил почти восемь миллионов рублей. Еще один эпизод касается хищения 280 тысяч рублей, выделенных на проведение спортивного турнира.