Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: выход ОАЭ из ОПЕК сигнализирует о новом геополитическом порядке на Ближнем Востоке

ОАЭ демонстративно обозначили свои новые приоритеты, заявив о выходе из ОПЕК. Это приведет к существенному изменению региональной политики и «перерисует» прежние политические границы между арабскими странами и Израилем, которые формировали облик Ближнего Востока десятилетиями.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как отмечает американская газета The Wall Street Journal, ОАЭ приняли решение в тот момент, когда лидеры стран Персидского залива собрались в Саудовской Аравии для демонстрации единства. По словам эмиратских чиновников, момент для заявления был выбран намеренно — для достижения максимального «шокирующего» эффекта и провозглашения главенства национальных интересов ОАЭ.

В своем решении Абу-Даби руководствовался рядом причин.

Во-первых, ОАЭ — финансовый центр Персидского залива и мощная военная держава — активно развивают сотрудничество с Израилем в области безопасности.

Обе страны намерены изменить региональный баланс сил, не исключая применения военной силы. Недавно стало известно, что Израиль тайно поставил в ОАЭ свою систему противоракетной обороны «Железный купол» и персонал для ее эксплуатации. Это беспрецедентный шаг для арабского мира, подчеркивает WSJ.

Во-вторых, война США и Израиля против Ирана позволила ОАЭ выйти из тени Саудовской Аравии и заявить о своих амбициях на региональное лидерство.

Решение ОАЭ стало кульминацией многолетних разногласий между Абу-Даби и Эр-Риядом по вопросам квот на добычу нефти, а также конкуренции за региональное влияние в таких странах, как Йемен, пишет WSJ.

ОАЭ инвестировали миллиарды в расширение добывающих мощностей до 5 млн баррелей в сутки и больше не желают ограничивать свой доход квотами ОПЕК, стремясь монетизировать резервы до возможного снижения мирового спроса на нефть.

В-третьих, уход ОАЭ ослабит ОПЕК — единственную организацию, которую арабский мир использовал для демонстрации своего коллективного влияния.

Также это решение нанесет тяжелый удар по способности картеля управлять рынком, лишая его около 12−13% производственных мощностей.

По мнению гонконгского издания Asia Times, выход ОАЭ из ОПЕК не означает «кончину» картеля: Саудовская Аравия остается мощным производителем, а в ОПЕК+ по-прежнему входят важные экспортеры нефти.

Но важен психологический эффект: как только крупное государство Персидского залива предпочло автономию дисциплине, другие производители могут пересмотреть свои интересы.

Нефтяной порядок, сложившийся в ХХ веке, был основан на небольшой группе производителей, нескольких узких морских точках и относительно четкой иерархии влияния. Новый порядок, согласно Asia Times, будет отличаться от прежнего — он будет многополярный, с развитой инфраструктурой и более подвержен геополитическим потрясениям.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше