СМИ: выход ОАЭ из ОПЕК сигнализирует о новом геополитическом порядке на Ближнем Востоке

Как отмечает американская газета The Wall Street Journal, ОАЭ приняли решение в тот момент, когда лидеры стран Персидского залива собрались в Саудовской Аравии для демонстрации единства. По словам эмиратских чиновников, момент для заявления был выбран намеренно — для достижения максимального «шокирующего» эффекта и провозглашения главенства национальных интересов ОАЭ.
В своем решении Абу-Даби руководствовался рядом причин.
Решение ОАЭ стало кульминацией многолетних разногласий между Абу-Даби и Эр-Риядом по вопросам квот на добычу нефти, а также конкуренции за региональное влияние в таких странах, как Йемен, пишет WSJ.
ОАЭ инвестировали миллиарды в расширение добывающих мощностей до 5 млн баррелей в сутки и больше не желают ограничивать свой доход квотами ОПЕК, стремясь монетизировать резервы до возможного снижения мирового спроса на нефть.
Также это решение нанесет тяжелый удар по способности картеля управлять рынком, лишая его около 12−13% производственных мощностей.
Нефтяной порядок, сложившийся в ХХ веке, был основан на небольшой группе производителей, нескольких узких морских точках и относительно четкой иерархии влияния. Новый порядок, согласно Asia Times, будет отличаться от прежнего — он будет многополярный, с развитой инфраструктурой и более подвержен геополитическим потрясениям.