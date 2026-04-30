Игорь Кобзев наградил лучших педагогов Иркутской области

— Сегодня в этом зале те люди, кто воспитывает будущее нашей страны с самого раннего, дошкольного возраста, через все школьные и студенческие годы до самого вступления в профессию. Это очень важный день для всей системы образования Иркутской области, ведь на сцену сегодня поднялись лучшие из лучших, педагоги с большой буквы, которые пришли в эту профессию по призванию и посвятили ей свою жизнь, — сказал Игорь Кобзев, обращаясь к присутствующим.
В 2026 году участниками очных этапов конкурсов стали 70 педагогов. В региональном этапе «Учителя года», который проводится в Приангарье уже в 37-й раз, участвовали 26 конкурсантов — учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка, истории, обществознания, биологии, математики, физики и физкультуры. Победителем стал учитель физики школы № 11 Ангарска Илья Марченко.
Конкурс «Мастер года» для преподавателей системы среднего профессионального образования в обновлённом формате проводится в шестой раз. В этом году в очном этапе соревновались 20 преподавателей и мастеров производственного обучения техникумов и колледжей Ангарска, Братска, Иркутска и Боханского района — всего на отборочный этап заявились 65 представителей СПО. Победителем признана преподаватель Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Надежда Карелина.
Министр образования региона Максим Парфенов отметил, что для конкурса «Воспитатель года России» нынешний год особый: он объявлен Минпросвещения России Годом дошкольного образования. В 2026 году в региональном этапе участвовали 24 педагога дошкольного образования. Победила воспитатель детского сада № 1 «Золотой ключик» из Бодайбо Антонина Левченко.
— Дошкольное детство — очень важная пора, когда в самых маленьких наших согражданах закладываются основы личности, характера, отношения к миру и главным понятиям и ценностям, таким как семья, Родина, труд, человек, природа. Мудрость и терпение педагогов растят и развивают наше будущее. В Год дошкольного образования мы постараемся рассказать всем жителям Приангарья о нашей системе дошкольного образования и ее представителях, и в том числе — об участниках нынешнего и предыдущих конкурсов "Воспитатель года России.
Все три победителя получили сертификаты на 1 миллион рублей. Они представят Иркутскую область на заключительных этапах всероссийских педагогических конкурсов в сентябре-октябре 2026 года.
Глава региона подчеркнул, что торжественное мероприятие проходит в уникальной школе — самой новой и самой большой в Иркутской области, школе № 58 имени 80-летия Великой Победы, построенной в том числе по народной программе. Школа состоит из девяти корпусов с учебными кабинетами, лабораториями, информационно-библиотечным центром, медкабинетами и пищеблоком. Здесь созданы современные условия для обучения и всестороннего развития детей: для занятий спортом — 25-метровый бассейн, спортзал, стадион, игровые площадки, беговые дорожки; для творчества — актовый зал, амфитеатр, школьная телестудия, хореографический класс. В одном из корпусов откроется филиал художественного отделения детской школы искусств.