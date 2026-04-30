Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп посоветовал Мерцу уделять больше внимания «починке сломанной Германии»

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен уделять больше времени завершению военного конфликта России и Украины, а также «починке своей сломанной страны». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Источник: Reuters

Среди проблем, которые американский президент посоветовал решить господину Мерцу, — иммиграция и энергетическая сфера. «И меньше времени на вмешательство в дела тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, в том числе Германию, более безопасным местом!» — добавил Дональд Трамп.

Фридрих Мерц накануне заявил, что США «унижены» Ираном, не имеют стратегии прекращения войны и покинули мирные переговоры с Тегераном ни с чем. По словам канцлера, последовавший за началом военных действий рост цен на энергоносители нанес немецкой экономике значительный ущерб. За стагнацию экономики Германии Мерц раскритиковал и европейскую бюрократию — от правил в сфере ИИ до государственных расходов.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше