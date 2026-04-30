МИНСК, 30 апр — Sputnik. В рамках аккредитации в Беларуси военного дипломата из Мозамбика Минск и Мапуту сверили позиции по наиболее важным проблемам международной безопасности, сообщили в белорусском оборонном ведомстве в четверг.
Там уточнили, что состоялась встреча первого замначальника Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси полковника Юрия Харина с атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Мозамбик в РФ в Беларуси (по совместительству) полковником Педру Тиагу Каува.
«…установлены рабочие контакты и обсуждены перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран», — проинформировали в МО Беларуси.
Там отметили, что в ходе мероприятия стороны сверили позиции по наиболее актуальным проблемам международной безопасности.
Также подчеркнуто, что военный дипломат из Мозамбика впервые аккредитован в Беларуси.