Военный дипломат из Мозамбика впервые аккредитован в Беларуси

Минск и Мапуту обсудили перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами Беларуси и Мозамбика.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 30 апр — Sputnik. В рамках аккредитации в Беларуси военного дипломата из Мозамбика Минск и Мапуту сверили позиции по наиболее важным проблемам международной безопасности, сообщили в белорусском оборонном ведомстве в четверг.

Там уточнили, что состоялась встреча первого замначальника Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси полковника Юрия Харина с атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Мозамбик в РФ в Беларуси (по совместительству) полковником Педру Тиагу Каува.

«…установлены рабочие контакты и обсуждены перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран», — проинформировали в МО Беларуси.

Там отметили, что в ходе мероприятия стороны сверили позиции по наиболее актуальным проблемам международной безопасности.

Также подчеркнуто, что военный дипломат из Мозамбика впервые аккредитован в Беларуси.