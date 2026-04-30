МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы

«Заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Подчеркнуто, что подобная злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной», — говорится в сообщении.
В ходе демарша МИД подчеркнул, что данные безнравственные действия поощряются правительством Литвы, «которая, видимо, забыла послевоенную историю своей страны».
Министерство отметило, что после Второй мировой войны Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, которыми ранее владела Польша, а также Клайпеду и Клайпедскую область, отошедшие от Германии и за это Вильнюс должен быть благодарен советским солдатам. «Однако вместо благодарности литовские власти опустились до глумления над прахом погибших героев», — говорится в сообщении.
Также представителю Литвы указали, что УК России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом.
28 апреля Посольство России в Австрии сообщило об отправке ноты в МИД страны с требованием принять меры по привлечению к ответственности вандалов, которые запачкали краской памятник погибшим за освобождение Австрии.
В ноябре 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса из-за осквернения памятника советским военным в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. В июле прошлого года он был заочно приговорен к 23 годам лишения свободы.