МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы

Йоланта Тубайте была вызвана в МИД в связи с ликвидацией захоронения солдат и офицеров Красной Армии, что накануне Дня Победы «выглядит предельно цинично», указали в российском ведомстве.

Источник: РБК

«Заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Подчеркнуто, что подобная злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной», — говорится в сообщении.

В ходе демарша МИД подчеркнул, что данные безнравственные действия поощряются правительством Литвы, «которая, видимо, забыла послевоенную историю своей страны».

Министерство отметило, что после Второй мировой войны Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, которыми ранее владела Польша, а также Клайпеду и Клайпедскую область, отошедшие от Германии и за это Вильнюс должен быть благодарен советским солдатам. «Однако вместо благодарности литовские власти опустились до глумления над прахом погибших героев», — говорится в сообщении.

Также представителю Литвы указали, что УК России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом.

28 апреля Посольство России в Австрии сообщило об отправке ноты в МИД страны с требованием принять меры по привлечению к ответственности вандалов, которые запачкали краской памятник погибшим за освобождение Австрии.

В ноябре 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса из-за осквернения памятника советским военным в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. В июле прошлого года он был заочно приговорен к 23 годам лишения свободы.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше