Глава Дагестана Меликов переходит на другую работу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, сообщил президент Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — сказал он в ходе встречи с представителями республики.

Председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост главы республики председателя Верховного суда региона Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

