Цивилев обсудил с Кондратьевым обстановку в Туапсе и новые ТЭС на Кубани

Сергей Цивилев встретился с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Источник: РИА "Новости"

Министр энергетики Сергей Цивилев прибыл в Краснодарский край с рабочим визитом и провел встречу с губернатором Вениамином Кондратьевым. Стороны обсудили энергодефицит, который задерживает инвестпроекты на 4 трлн рублей, а также ключевые планы по развитию отрасли.

Под вашим личным руководством мы решаем многие вопросы, в том числе самую острую проблему — энергодефицита«, — отметил глава региона Вениамин Кондратьев. “Мы приняли решение о строительстве второй очереди электростанции в Сочи. Также в этом году край получит модульные накопители электроэнергии общей мощностью 250 мегаватт. Они окажут большую помощь в период летних пиковых нагрузок и помогут в полном объеме удовлетворить потребность в энергии.

заявил Сергей Цивилев

Такие шаги позволят стабилизировать энергоснабжение на пиковых нагрузках лета, обеспечив комфортный курортный сезон без перебоев.

Затем Сергей Цивилев и Вениамин Кондратьев собрались на заседание оперативного штаба по топливно-энергетическому комплексу края. Первоочередной темой стала ситуация в Туапсе.

Губернатор доложил, что пожар на НПЗ потушили в 09:30 30 апреля. Ведется сбор нефтепродуктов, обустройство дренажных систем и защитной обваловки, чтобы предотвратить загрязнение реки и Черного моря. К работам МЧС подключились 300 человек из муниципалитетов.

Цивилев настаивает на оперативном восстановлении объектов энергетики в Туапсе, подчеркнув их роль для экономики края и страны в целом.

Кроме того, речь зашла о модернизации инфраструктуры и гарантиях бесперебойных поставок энергоресурсов.

Вениамин Кондратьев рассказал, что в апреле ввели в строй энергоблок 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ (общая мощность — 1180 МВт), а на ПМЭФ планируют договор о ТЭС «Кубанская» мощностью 470 МВт в Динском районе.

