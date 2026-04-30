Глава Дагестана решил уйти в отставку

Глава Дагестана Сергей Меликов уйдет в отставку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями региона в Кремле.
«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — сказал Путин.
На пост главы Дагестана представители республики предложили президенту выдвинуть кандидатуру председателя Верховного суда региона Федора Щукина, Путин поддержал его кандидатуру.
В качестве второго кандидата председатель народного собрания региона предлагал замполпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Путин поддержал его кандидатуру на пост премьера-министра Дагестана.
Меликов возглавлял республику с октября 2021 года.
Ранее федеральный чиновник и два источника РБК, близкие к администрации президента, сообщили, что в мае Меликов может покинуть свой пост. По словам собеседников, соответствующее решение было принято еще до масштабного наводнения в Дагестане, произошедшего в начале апреля.
Тогда основным претендентом на пост главы республики источники назвали заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова, участвовавшего в совещании с Путиным по ликвидации последствий паводка. После совещания президент предложил ему рассмотреть возможность работы в Дагестане.
В конце марта — начале апреля в Дагестане из-за сильных дождей произошли масштабные подтопления, был введен режим ЧС. Погибли шесть человек, пострадали жилые дома и соцобъекты.
В начале апреля Меликов на фоне сообщений о своей возможной отставке заявил о продолжении работ по ликвидации последствий. Он раскритиковал внимание к «политическим новостям» и отметил, что атаки в его адрес ведутся в том числе в публичном пространстве.
Меликов в мае 2014 года был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сменив Александра Хлопонина. До этого он занимал пост первого замглавы Главного штаба внутренних войск МВД. В 2016 году был освобожден от должности полпреда и назначен первым замглавы Росгвардии Виктора Золотова, получив звание генерал-полковника.
В 2019 году Меликов покинул Росгвардию и стал сенатором от Ставропольского края, где занимал пост замглавы комитета по федеративному устройству и региональной политике. В октябре 2020 года его полномочия в Совете Федерации были прекращены в связи с назначением врио главы Дагестана.
5 октября 2020 года Путин назначил Меликова врио главы республики после отставки Владимира Васильева. В октябре 2021 года Народное собрание Дагестана утвердило его в должности.