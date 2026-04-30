Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О развитии молочной отрасли», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Документ предусматривает строительство (реконструкцию) в 2026—2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов (МТК), а также создание необходимой инфраструктуры для их работы.

Организации, которые будут реализовывать инвестиционные проекты, определит Совет министров на основе предложений облисполкомов, добавили в пресс-службе.

«Указ устанавливает условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать», — говорится в сообщении.

В том числе, устанавливается объем финансирования одного инвестпроекта суммой до 27 миллионов рублей.

Также допускается применение при строительстве норм, предусмотренных указом № 46 от 31 января 2025 года «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», что позволит сократить сроки строительства и снизить его стоимость.

Документом предусмотрена персональная ответственность должностных лиц за несвоевременное или ненадлежащее выполнение требований — вплоть до уголовной.

Также определены источники финансирования строительства МТК на 2026 год.

Отмечается, что принятие указа поспособствует повышению эффективности работы сельхозорганизаций и их развитию.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше