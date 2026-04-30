Трамп, вероятно, выдвинут на Нобелевскую премию мира

Reuters: Трамп, вероятно, выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на просочившийся в СМИ список кандидатов.

Норвежский нобелевский комитет завершил прием заявок на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В этом году в список претендентов вошли 287 кандидатов, среди которых 208 физических лиц и 79 организаций. Как сообщил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен, в списке вновь наблюдается высокая степень обновления состава номинантов по сравнению с предыдущими годами.

Хотя официальные списки номинантов остаются засекреченными на протяжении 50 лет, в прессу просочилась информация о вероятном выдвижении президента США Дональда Трампа.

«Трамп, скорее всего, среди номинантов», — отмечают наблюдатели, ссылаясь на заявления лидеров Камбоджи, Израиля и Пакистана, которые ранее публично сообщали о поддержке кандидатуры американского лидера. Впрочем, как подчеркивают в комитете, номинация не является одобрением или поддержкой со стороны организации.

Среди других потенциальных претендентов, фигурирующих в списках букмекерских контор и экспертных оценок, называют Юлию Навальную* (внесена в список террористов и экстремистов), Папу Римского Льва, а также ряд волонтерских организаций. Кроме того, на премию выдвинуты американский сенатор Лиза Меркауски и датский парламентарий Аая Хемниц — за многолетние усилия по обеспечению стабильности и мирному развитию Арктического региона.

Особое внимание комитета в этом году приковано к ситуации с лауреатом премии 2023 года Наргес Мохаммади.

«Мы видим, что сейчас оказывается большое международное давление. Поэтому мы надеемся, что иранские власти обратят на это внимание и освободят ее, чтобы она могла получить надлежащее медицинское лечение», — заявил Кристиан Берг Харпвикен, выразив глубокую обеспокоенность в связи с критическим состоянием здоровья иранской активистки.

Имя лауреата Нобелевской премии мира 2026 года будет объявлено 9 октября, а торжественная церемония вручения традиционно состоится 10 декабря.

* — Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.

