Путину рассказали об учителе из Дагестана, который не хочет покидать зону СВО

Как уточнил Аскендеров, примерно 25 процентов нынешних дагестанских депутатов так или иначе участвовали в боевых действиях. Один из них продолжает оставаться в зоне СВО по сей день и возвращаться не намерен. Парламентарий, о котором идёт речь, числится действующим депутатом и лишь изредка приезжает домой в отпуск, добавил спикер.
Отвечая на вопрос о причинах своего решения, боец, со слов Аскендерова, объяснил ему, что прибыл туда изначально с гуманитарным грузом, но лицом к лицу столкнулся с тем, что не мог оставить без своего внимания.
«Увидел настоящий фашизм и не мог этого допустить, чтобы он попал сюда», — процитировал Аскендеров слова депутата.
В ответ на этот рассказ Путин обратился к Аскендерову с просьбой передать находящемуся на передовой военнослужащему привет от него.
Ранее Путин отмечал, что дагестанцы в зоне СВО показывают себя с лучшей стороны. По его словам, это мужественные люди, готовые защищать и свою малую родину, и всю Россию.
