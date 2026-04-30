Захарова ответила Каллас цитатой из «Обыкновенного чуда»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 30 апреля, ответила на заявление главы дипломатии Европейского союза Кайи Каллас о том, что Брюссель, ведя диалог с Москвой, не должен унижаться.
— Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится: «Я так долго за вами бежала, чтобы сказать, как вы мне безразличны, — процитировала Захарова фильм “Обыкновенное чудо” в своем Telegram-канале.
Дипломат также предположила, что слова Каллас могут быть метафорой «старинной эстонской игры», когда человек пытается остаться незамеченным, надев мусорное ведро на голову.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что европейские страны после начала военного конфликта на Украине осознали то, насколько важно оказывать на Россию давление.
Президент Финляндии Александр Стубб в то же время заявил, что Хельсинки следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне.
Мария Захарова в ответ на это отметила, что для нормализации отношений недостаточно слов, в первую очередь необходимы реальные шаги.