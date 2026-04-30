Суд не стал смягчать условия содержания Коула, обвиняемого в покушении на Трампа

Суд в Вашингтоне отклонил просьбу защиты Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, смягчить ему условия содержания. Судья сказал, что не имеет полномочий указывать тюрьме, где им содержать подсудимых.
Защите порекомендовали подать официальное ходатайство.
Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.
Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.
В ходе телефонного разговора 29 апреля президент России Владимир Путин высказал Трампу слова поддержки.
