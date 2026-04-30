Суд не стал смягчать условия содержания Коула, обвиняемого в покушении на Трампа

Суд в Вашингтоне отклонил просьбу защиты Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, смягчить ему условия содержания.

Суд в Вашингтоне отклонил просьбу защиты Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, смягчить ему условия содержания. Судья сказал, что не имеет полномочий указывать тюрьме, где им содержать подсудимых.

Защите порекомендовали подать официальное ходатайство.

Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.

Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.

В ходе телефонного разговора 29 апреля президент России Владимир Путин высказал Трампу слова поддержки.

Читайте материал «Американский суд оставил под арестом обвиненного в покушении на Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше