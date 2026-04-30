«Это вся Россия такая»: Путин высказался об отзывчивости людей в ситуации с паводком в Дагестане

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Республики Дагестан отметил отзывчивость всех россиян в ситуации с паводком в регионе.
Во время встречи председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал главе государства, что вся Россия откликнулась, чтобы помочь Дагестану после паводков.
«И то, что на улице, на дороге появилось столько людей, это, честно говоря, радует, но даже не удивляет. Дагестанцы такие люди, ну и вся Россия у нас. Это вся Россия такая», — сказал Путин.
Ранее KP.RU писал, что власти Дагестана выплатили 345 миллионов рублей по более чем восьми тысячам заявлений пострадавших от последствий паводков жителей региона.
