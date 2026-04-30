Попытка номер два: Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

По данным Норвежского Нобелевского института, в 2026 году на премию претендуют 208 человек и 79 организаций. Отмечается, что среди них появилось много новых кандидатов. Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят 9 октября, а церемония вручения пройдёт 10 декабря.
Напомним, что Трампа Нобелевская премия больше не интересует. Вероятно, он обиделся на результаты 2025 года, когда вместо него наградили лидера венесуэльской оппозиции Марию Корине Мачадо.
