Власти Перми свернули программу уличных празднований на 1 Мая

Власти Перми приняли решение об отмене всех праздничных мероприятий, запланированных на открытых городских площадках в честь Дня весны и труда. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном ресурсе администрации города.

«В Перми внесены изменения в программу праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая. Отменены события, запланированные к проведению на открытых площадках города Перми», — говорится в сообщении мэрии.

Корректировки коснулись и спортивной повестки. В Министерстве спорта Пермского края уточнили, что традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» состоится, однако при поступлении сигнала воздушной тревоги соревнования будут немедленно остановлены.

«Укрытие участников и зрителей будет организовано в помещениях подземного пространства, расположенных рядом. Организаторы, спортивные судьи и волонтеры окажут помощь в размещении в укрытиях», — пояснили в ведомстве.

Решение об ограничении массовых мероприятий принято на фоне недавнего инцидента с атакой вражеского беспилотника на промышленный объект в Пермском крае. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин подтвердил прилет БПЛА, отметив, что угрозы для населения нет, однако в регионе временно вводились режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». В связи с этим власти призывают жителей к бдительности и соблюдению установленных правил безопасности.

