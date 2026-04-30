Администрация Дагестана разъяснила статус Меликова после слов Путина

Глава Дагестана Сергей Меликов продолжит исполнять свои обязанности до выхода соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина, сообщила администрация главы республики.

Источник: РБК

«Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения Президента России», — следует из сообщения.

Ранее Путин сообщил, что Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую должность. Его пост может занять председатель Верховного суда Дагестана Федор Щекин. Должность премьера республики займет замполпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов.

Меликов в 2014 году был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сменив на этом посту Александра Хлопонина. Он координировал деятельность силовых структур и работу с другими регионами округа.

В 2016 году Меликов стал первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). А в 2019-м был назначен сенатором Совета Федерации от Ставропольского края. 5 октября 2020 года указом президента он стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана, а 14 октября 2021-го был официально избран на пост главы республики депутатами народного собрания.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше