Администрация Дагестана разъяснила статус Меликова после слов Путина

Глава Дагестана Сергей Меликов продолжит исполнять свои обязанности до выхода соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина, сообщила администрация главы республики.
«Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения Президента России», — следует из сообщения.
Ранее Путин сообщил, что Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую должность. Его пост может занять председатель Верховного суда Дагестана Федор Щекин. Должность премьера республики займет замполпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов.
Меликов в 2014 году был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сменив на этом посту Александра Хлопонина. Он координировал деятельность силовых структур и работу с другими регионами округа.
В 2016 году Меликов стал первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). А в 2019-м был назначен сенатором Совета Федерации от Ставропольского края. 5 октября 2020 года указом президента он стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана, а 14 октября 2021-го был официально избран на пост главы республики депутатами народного собрания.
