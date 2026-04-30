Администрация Дагестана разъяснила статус Меликова после слов Путина

В 2016 году Меликов стал первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). А в 2019-м был назначен сенатором Совета Федерации от Ставропольского края. 5 октября 2020 года указом президента он стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана, а 14 октября 2021-го был официально избран на пост главы республики депутатами народного собрания.