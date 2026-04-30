Еврокомиссия рассказала, какие две страны вступят в Евросоюз следующими

В ближайшие годы членом Евросоюза станет Черногория, а затем Албания, сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
Как заявила Косс, расширение Евросоюза является «вполне реалистичным».
Также политик заявила, что пример Черногории и Албании мог бы «вдохновит остальные страны» Западных Балкан стремиться к членству в ЕС.
Черногория имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз с 2010 года, Албания с 2014 года. В том же статусе с 1999 года остается Турция, с 2005 Северная Македония, а с 2012 Сербия.
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.