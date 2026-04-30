Трамп начал закрытый брифинг с разведкой по Ирану

Агентство Блумберг утверждало, что CENTCOM уже запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Решение по запросу пока не принято, но в случае одобрения это будет первое развертывание американского гиперзвукового оружия, которое до сих пор не считается полностью готовым к использованию в ходе боевых действий.