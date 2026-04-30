Times: теракт в Лондоне совершил экс-переводчик из Сомали

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Теракт на севере Лондона 29 апреля устроил родившийся в Сомали Эсса Сулемайни, который в прошлом работал переводчиком. Об этом сообщила газета The Times.

Источник: Reuters

По информации издания, Сулемайни на законных основаниях прибыл ребенком в Соединенное Королевство в 1990-х годах и позже получил британское гражданство. В 2020 году он попал в поле зрения сотрудников правительственной программы Prevent, направленной на предотвращение радикализации и вовлечения людей в экстремизм и терроризм. Впрочем, как отмечает газета, в том же году его удалили из этой программы.

Ранее столичная полиция подтвердила, что нападение с ножом на двух прохожих в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает крупная еврейская община, совершил британский гражданин, родившийся в Сомали. Однако в Скотленд-Ярде отказались называть его имя, сославшись на ведущееся расследование теракта.

В результате инцидента пострадали двое мужчин: 34-летний Шлойме Ранд и 76-летний Моше Шайн. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.