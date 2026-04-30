Трамп собрал разведку на фоне слухов об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп приступил к проведению закрытого брифинга с представителями разведывательного сообщества.

Президент США Дональд Трамп приступил к проведению закрытого брифинга с представителями разведывательного сообщества. Встреча проходит на фоне сообщений о возможной подготовке Вашингтоном силового сценария в отношении Ирана.

По данным портала Axios, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подготовило проект «коротких и мощных» ударов по иранской инфраструктуре. Целью подобных действий, согласно утверждениям источников, является выход из переговорного тупика по ядерной сделке и оказание прямого давления на руководство исламской республики.

Ситуация накаляется и возможным развертыванием новых видов вооружений. Как утверждает агентство Bloomberg, командование CENTCOM запросило отправку на Ближний Восток гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. В случае одобрения этого запроса, Вашингтон может пойти на первое в своей истории боевое развертывание гиперзвукового оружия, которое ранее не проходило полноценную проверку в реальных операциях.

Окончательное решение по вопросу использования новейшего ракетного комплекса пока не принято. Эксперты отмечают, что текущие консультации Трампа с разведкой свидетельствуют о серьезности намерений Белого дома по поиску рычагов воздействия на Тегеран.

Читайте материал: «Верховный лидер Ирана сделал экстренное заявление по Ормузу».

