Пентагон вычеркнул помощь Украине из бюджета на 2027 год

Министерство обороны США не предусмотрело выделение средств на военную помощь Украине в проекте бюджета на 2027 финансовый год. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя финансового отдела Пентагона Джулс Херст в ходе слушаний в Сенате.