Пентагон вычеркнул помощь Украине из бюджета на 2027 год

Министерство обороны США не предусмотрело выделение средств на военную помощь Украине в проекте бюджета на 2027 финансовый год. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя финансового отдела Пентагона Джулс Херст в ходе слушаний в Сенате.

Вопрос о сокращении расходов на украинское направление возник в ходе обсуждения бюджетных приоритетов ведомства. Один из законодателей обратился к представителю Пентагона с просьбой подтвердить отсутствие соответствующих статей расходов в документе, передает РИА «Новости».

«Да, это так. В этом бюджете не предусмотрено финансирования для USAI», — ответил Джулс Херст, имея в виду инициативу по содействию безопасности Украины.

Решение Пентагона отказаться от закладывания средств на программу военной помощи знаменует собой значимый сдвиг в финансовой политике Вашингтона. Отсутствие соответствующих обязательств в проекте бюджета на 2027 год указывает на пересмотр стратегических приоритетов американского военного ведомства в отношении поддержки украинских вооруженных сил.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
