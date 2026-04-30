Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с Эрдоганом укрепление сотрудничества стран

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провели встречу, на которой затронули ключевые темы совместной работы.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних связей. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.
«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений во имя процветания и благополучия народов России и Турции», — уточнили в пресс-службе российского посольства.
Ранее российский лидер Владимир Путин называл Турцию надежным и проверенным временем партнером. Он озвучил это ещё в 2025 году в ходе переговоров с Эрдоганом. Тогда президенты обсудили широкий круг международных проблем.
В центре их внимания тогда оказались ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Южном Кавказе. Путин подчеркивал, что взаимодействие Москвы и Анкары строится на взаимном доверии.