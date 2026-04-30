Косс: новые страны будут брать в Евросоюз с оговоркой

Тем государствам, которые будут присоединяться к Евросоюзу, предложат соглашение с оговоркой, позволяющей Еврокомиссии подвергнуть их санкциям в случае несоблюдения правил ЕС, сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.

Как заявила Косс, речь идет, в первую очередь, о положениях статьи 2 Договора ЕС, посвященной ценностям Евросоюза.

Косс сказала, что мера позволит избежать «троянских коней» в ЕС.

Договор с Черногорией будет составлен по новым принципам, «извлеченным из опыта с Венгрией», сказала Косс.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше