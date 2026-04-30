Токаев подписал документ, который позволит получать «золотую визу» в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым инвесторы и IT-специалисты смогут получать «Золотую визу», фактически приравнивающую их по статусу к гражданам страны в доступе к госуслугам.
Также иностранцы с «золотой визой» не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом и будут освобождены от ряда других обязанностей.
«Золотая виза» и другие меры, предусмотренные указом, упрощают пребывание в Казахстане квалифицированных специалистов и инвесторов, тем самым, как предполагается, способствуя привлечению в страну талантливых иностранцев.
Также указ предполагает создание цифровых платформ для подачи заявлений от иностранцев в режиме «одного окна».
