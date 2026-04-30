Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в президенты Франции пообещал избавить Елисейский дворец от флагов ЕС

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что в случае избрания президентом Франции намерен убрать флаги Евросоюза с государственных резиденций. Речь идёт о Елисейском дворце и резиденции премьер-министра.

Источник: Life.ru

«На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ», — сказал Барделла.

При этом он подчеркнул, что первую зарубежную поездку в случае победы на выборах планирует совершить в Брюссель.

Ранее Life.ru сообщал, что Жордан Барделла может сменить Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Молодому политику всего 30 лет. Вероятным конкурентом Барделла аналитики называют 37-летнего Габриэля Атталя, который ранее занимал кресло премьер-министра Франции.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше