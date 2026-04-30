Кандидат в президенты Франции пообещал избавить Елисейский дворец от флагов ЕС

«На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ», — сказал Барделла.
При этом он подчеркнул, что первую зарубежную поездку в случае победы на выборах планирует совершить в Брюссель.
Ранее Life.ru сообщал, что Жордан Барделла может сменить Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Молодому политику всего 30 лет. Вероятным конкурентом Барделла аналитики называют 37-летнего Габриэля Атталя, который ранее занимал кресло премьер-министра Франции.
