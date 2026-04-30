Медведев раскрыл, кто в будущем станет элитой армии России

Специалисты по дронам в будущем станут костяком военной элиты армии России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа.
Политик отметил, что уже давно понятно, что беспилотные аппараты — это будущая защита всех стран. Именно эта техника занимает ключевую роль на поле боя. Ведь по факту устройства могут легко ограничивать противника в наступательных действиях.
«Сейчас беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете, учитесь, а кто-то уже опыт имеет. Они вообще сковывают всю боевую активность в рамках так называемой kill zone, то есть зоны гарантированного уничтожения», — подчеркнул Дмитриев.
При этом Медведев добавил, что проблема «роя дронов» по-прежнему остается актуальной. По его словам, с подобной угрозой сегодня не способна справиться ни одна армия в мире. Однако, уверен он, вскоре этот вопрос разрешится.
Ранее Медведев высказался о завершении СВО. Политик отметил, что России для достижения своих целей придется сделать еще очень многое. Причем как на поле боя, так и в тылу.